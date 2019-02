Postimees TV: Doncici 20 punktist jäi liidrite vastu selgelt väheks

New Orleansi publik näitas üles oma skisofreenilisemat poolt, kui ei suutnud ära otsustada, kuidas suhtuda oma Pelicansi meeskonna liidrisse Anthony Davisesse. Pikalt keerelnud jutud, et mees on New Orleansist lahkumas, pandi vähemalt ajutiselt neljapäeval kalevi alla, kui NBA üleminekuteaken sulgus. Fännid pole meeskonnavahetust soovivale Davisele seda aga andestanud ja mängus Minnesota Timberwolvesiga lasti talle esialgu igal pallipuutel valju vilet, kuid samas aplodeeriti igale ta korvile. Lõpuks jäi Pelicansi 122:117 võidumängus Davise arvele 32 punkti.