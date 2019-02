Võimas! Kelly Sildaru tuli närvesöövas finaalis maailmameistriks!

Naiste rennisõidu finaal algas Sildaru jaoks ebaõnnestumisega, kui ta eksis eelviimase hüppe maandumisel ning viimast hüpet ei sooritanudki.

Kohtunikud hindasid tema sooritust vaid 51,80 punktiga, mis andis avavooru järel alles viienda koha. Esimese laskumise järel hoidis liidripositsiooni olümpiavõitja Cassie Sharpe 94,40 punktiga, teine oli Brita Sigourney 90,60 punktiga ning kolmas Rachael Karker 85,20 punktiga.

Teises voorus tõusis Sildaru 88-punktilise sooritusega pronksmedalile. Medalipretendentidest keegi teises voorus oma tulemust ei parandanud.

Viimasel katsel läks Sildaru täispangale ning riskis viimasel hüppel, kus keeras kraade juurde ning tegi kolm pööret ümber oma telje. Seda trikki polnud Sildaru rennisõidu võistlussituatsioonis mitte kunagi varem teinud. Kohtunikud hindasid tema pingutust ning andsid 95 punkti.

See pani pinged peale teiseks langenud Sharpe’ile. Pingekoorem osutus kanadalannale liiga suureks ning tema viimane katse ebaõnnestus, mis tähendas, et Sildaru tõusis esimest korda karjääris täiskasvanute maailmameistriks.

FOTO: Ekraanitõmmis

Enne võistlust:

Eesti aja järgi neljapäeva õhtul toimunud kvalifikatsioonivõistlusel teenis Sildaru olümpiavõitja ja 2019. aasta Aspeni X-mängude võitja Cassie Sharpe’i järel teise koha.

Soojendusel lõi Sildarul välja vähene rennikogemus ning ta pani kahel korral külje maha. See on tema puhul väga haruldane. Näiteks X-mängudel ei kukkunud eestlanna mitte ühelgi kolme ala võistluskatsest. Seetõttu alustaski ta oma kvalifikatsiooni esimest katset veidi närviliselt, ent tegi kohtunike silmis üpriski puhta soorituse, teenides 92,00 punkti. Teisel katsel üritas Sildaru hüpetele kõrgust juurde ning haardeid pikemaks saada, kuid punkte see juurde ei toonud.

Nagu öeldud, suutis ainsana Sildarust parem olla oma teisel katsel 93,20 punkti teeninud Sharpe. Medalivõitlusest võtavad kindlasti veel osa kvalifikatsioonis 90,20 punkti teeninud ameeriklanna Brita Sigourney ning 89,60 punkti saanud Aspeni X-mängude pronksmedalivõitja Rachael Karker. Kokku pääses finaali kaheksa naist.

«Kui Cassie tahab, siis ta võidab. Talle on väga raske vastu saada. Selleks, et teda võita, peab ise väga tugev olema, mitte lootma tema ebaõnnestumisele,» tõdes treener Tõnis Sildaru. «Kuldmedali võitmiseks peab Kelly end ületama. Selleks, et Cassiele vastu saada, peab ta oma sõidu saama mugavamaks, haarded pikemaks ning hüpped kõrgemaks.»