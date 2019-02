Miks ei tulnud Sildaru ajaloo noorimaks maailmameistriks?

Sildaru tähistab nädala pärast oma 17. sünnipäeva, aga MMide ajaloo noorim kullavõitja, Tess Ledeux, krooniti maailmameistriks kõigest 15-aastasena. Seda kaks aastat tagasi ja Sildaru trumpalal ehk pargisõidus. Sealjuures on prantslanna jätkuvalt valitsev maailmameister, kuna tänavusel MMil jäeti pargisõiduvõistlus sootuks ära. Sinna kõrvale võitis Ledeux Utah’s kulla Big Airis ehk Sildaruga kahesse on noorte suusapiigade käes kõik kolm praegust MM-tiitlit.

Ledeux sünnipäev on 23. novembril ehk vanuselt lahutab teda ja Sildaru vähem kui kolm kuud. Prantslannal oli esimese MM-kulla võitmiseks Sildaru ees aga ületamatu eelis – tema sünnipäev oli õigel pool aastavahetust ja FIS vaatab reeglite järgi just sünniaastat. See tähendab, et FIS lubas Ledeux 2017. aastal MMil starti, aga tolleks hetkeks kahekordne X-mängude tšempion Sildaru oli selle kõige jaoks veel «liiga noor» ja pidi leppima juunioride MMilt koore riisumisega.