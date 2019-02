Konkurentide ülistuslaul Sildarule: fenomenaalne, imeline, hullumeelne

Kolmandaks jäi vanim finaalvõistlusel osaleja, 29-aastane Brita Sigourney, kelle skoor oli 90,60. «Päris hull on mõelda, et olen Kellyst nii palju vanem, aga imeline on näha, kuidas ta ala piire nihutab. Kelly on nii noor ja oma vanuse kohta nii hea. Lausa hullumeelne,» rääkis Ameeriklanna koondise kodulehel. «Ma olen vist nüüd kõige vanem alles jäänud võistleja, aga eelmisel aastal veel nii polnud… Ma olen viimased kümme aastat võistlenud tüdrukutega, kes on minust vanemad ja järsku on nad kõik kadunud ja mina olen viimasena alles.»