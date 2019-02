Galerii ja video: pika võistluspausi lõpetanud Šmigun-Vähi lasi Sildarust rääkides emotsioonid valla

«Silmad olid kogu aeg 100 meetrit eespool,» ütles viimast 16,4 kilomeetri pikkust vahetust sõitnud Šmigun-Vähi pärast finišeerimist. Viimati 2010. aasta märtsi lõpus Eesti meistrivõistlustel osalenud 41-aastane Šmigun-Vähi poleks ise oodanud, et sõiduvorm nõnda hea on. «Ma olen väga vähe selliseid kiireid samme teinud, rohkem lastega käinud ning nautinud suusatamist. Tegelikult oli päris tore liuelda,» naeris kahekordne olümpiavõitja, kes on tänavu koos lastega läbinud 100 suusakilomeetrit või rohkemgi.

Miks aga kujunes võistluspaus pärast karjääri lõppu nõnda pikaks? «Talved polnud niivõrd head, nagu viimastel aastatel on olnud. Samuti sõltus hästi palju sellest, et tahtsin koos perega asju teha. Kui lastele meeldivad teised alad nagu jalgpall või ujumine rohkem, siis tuleb koos nendega teha. Aga nüüd on talved lihtsalt imelised. Pane kasvõi kesklinnas Šnelli tiigi ääres suusad jalga ning saad juba suusatada,» rõõmustas Šmigun-Vähi, kelle võistkond teenis 88 tiimi konkurentsis 33. koha.

Seejuures kulus neil 12+20+14,6+16,4 km pikkuse teatemaratoni läbimiseks kokku 3 tundi 52 minutit ja 50 sekundit. Üldvõitjaks kroonitud võistkonnale «Laskesuusatajad» (Hans-Kristen Rootali, Kristo Siimer, Marten Aolaid, Jüri Uha) kogunes kaotust 1 tund 14 minutit ja 4 sekundit. Seejuures näitas Šmigun-Vähi N40 vanuseklassis paremuselt teist tulemust (53.33). Väledaima aja sõitis välja Kristiina Zotova (50.31).

Eile õhtul karjääri jooksul esimest korda täiskasvanute arvestuses rennisõidus maailmameistriks kroonitud freestyle-suusataja Kelly Sildaru saavutuse üle tunneb kuuel korral MMil medalile tulnud Šmigun-Vähi siiralt rõõmu. «Väga kihvt, väga äge, väga äge, no suurepärane... See on nii äge, et ma soovin südamest palju õnne Kellyle ja tema perele.»

Kõik Tartu teatemaratoni tulemused on nähtavad SIIN.