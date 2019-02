Tartu Maratoni eelüritustel osales ligi 800 suusatajat

Tartu Teatemaratonil osales kokku 90 neljaliikmelist võistkonda, mida on eelmisest aastast enam kui poole rohkem. Avatud Raja sõitudel (63, 31 ja 16 km) oli stardis 416 suusasõpra.

46. Tartu Maratoni põhisõidud (63 ja 31 km) toimuvad juba järgmisel pühapäeval, 17. veebruaril. Selleaastase suusamaratoni põhidistantside ettevalmistustes on arvestatud maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk siis tänase seisuga on vabasid kohti järel vaid natuke üle 200 ning soovitus on huvilistel registreerimist mitte jätta viimasele minutile.