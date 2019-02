Šmigun-Vähi kaotas suusatamises Postimehe ajakirjanikule

Ja palun, kui kolmandat asja võiks ka veel soovida, tee nii, et nad ei tuleks kolmandanagi!

Meeskonnakaaslased Tartu teatemaratonil, eriti kahe esimese etapi sõitjad, olid kõvad. Sellisest klassist, et tavalisel harrastajal, ükskõik kui visal, ei tuleks pähegi end nendega samasse tiimi möllida.

Kui Eesti suusaringkonnad sellest kuulsid, tuli sealt kommentaar: «Vanasti oli suurim au, mis ühele inimesele üldse osaks saada võis, surm sõjaväljal oma keisrihärra eest. Usun, et kaasajal ei ole endise tippsportlase jaoks midagi austusväärsemat, kui ennast Pulleritsu võistkonnas koomasse sõita.»

Meie meeskonna Borealis/PSJJ komplekteerijana avaldas Kaldvee, et Kümmel ja Simonlatser olid tegelikult hea meelega nõus harrastajatega kampa löönud, sest avaldasid lootust, et siis ei pea rajal liiga ennastsalgavalt rabelema. «Aga vana sportlasena tean,» lisas Kaldvee, «et kui pauk käib, siis jutt muutub ning mehed on võidu eest väljas.»