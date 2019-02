Mäesuusakuninganna karjääri viimasest sõidust: olümpia oli selle kõrval käkitegu!

Alles nädala alguses elas niigi põlvehädaga võitlev Vonn üle trauma, kui kukkus ülisuurslaalomis valusalt. Pärast mäel tohterdamist suutis ta siiski omal jalul finišisse jõuda ning põlvedki jäid seekord imekombel terveks. «Isegi kui komistad ja kukud, ei tähenda see, et sa ei võiks jälle püsti tõusta,» ütles ta.

Sellist mõtteviisi ongi Vonn oma pika karjääri jooksul kasutanud. Küll on purunenud õlavarreluu, küll korduvalt (!) põlve ristatisidemed, kuid ameeriklanna on visalt vastu pidanud. Veebruari alguses teatas ta aga, et keha on siiski liialt vintsutada saanud ning MM jääb kindlalt tema karjääri viimaseks.