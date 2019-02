Viimastel hetkedel süstitud eneseusk aitas Sildaru maailmameistriks

Avakatse ebaõnnestumine lõi sassi ka võistluste eel paika pandud plaani. Nüüd oli kindlasti vaja teisel katsel tulemus kirja saada. Kelly tegigi igati soliidse etteaste, ent sai kohtunikelt vähem punkte, kui lootis. Ta tõusis küll kolmandaks, kuid sisimas põlenud lootus maailmameistriks tulla hakkas vaikselt kustuma. Kohtunikud andsid Kellyle antud punktidega märku, et hüpete kõrgus on seekord eriti hinnas. Teatavasti pole see osa rennisõidust just Kelly tugevaim külg. «Olime pigem juba rahul sellega, kui jääks vähemalt medalile,» meenutas treener Tõnis Sildaru tol hetkel peas olnud mõtteid.