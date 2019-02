Videoreportaaž: mis läks Šmigun-Vähil stardis valesti ning millises seisus on Tartu maratoni rada nädal enne tuleproovi?

Revolutsioon Tartu maratonil

Sel aastal on esmakordselt Tartu maratoni põhisündmusega paralleelselt kavas Tartu Maraton Vintage ehk üheskoos põhisõitudega saab starti asuda nii-öelda retrovarustusega, mis tähendab eelkõige puusuuskade rakendamist. «Programmi see ei muuda, kuna kõik need vanakoolivarustusega suusatajad stardivad koos kõigi teistega. Lihtsalt raja tehnilises ettevalmistuses on võrreldes varasemaga see erinevus, et kaks äärmist suusajälge on laiema jäljeprofiiliga, et puusuusk ja laiem suusaside sinna ära mahuks ja sõitmine väheke mõnusam oleks,» selgitas Kelk.