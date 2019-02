Võhmaime Ratasepp pürib Guinnessi rekordiraamatusse: 40 päeva järjest triatlon!

Ratasepp alustab aastat rahumeelselt. Juuni keskel on tal Saksamaal kavas kahekordne ja juuli keskel Austrias viiekordne ultratriatlon (19 km ujumine + 900 km rattasõit + 211 km jooks). Septembri lõpust novembri alguseni võtab ta aga sama katsumuse ette 40 päeva järjest – see tähendabki liidetuna ebainimlikuna tunduvad 152 km + 7200 km + 1688 km! Teekonna võtab ta ette Kanaari saarestiku suuruselt teisel saarel Fuerteventural.

«Distantsi kahekordistamine on seni mu jaoks toiminud,» ütleb eelmisel aastal samas 20 päeva järjest triatloni läbinud Ratasepp, kes nõustub end ka spordihulluks nimetama. «Füüsilises mõttes peaks kõik toimima. Selle poole pärast ei pabista ma ausalt öeldes eriti üldse. Aga vaimne valmisolek ja tahtejõud… 40 päeva on siiski päris keeruline.»

Just sellepärast võtabki ta ultraürituse ette Kanaari saartel. «Peast käis läbi ka mõte teha seda Eestis. Tuleks märksa odavam,» sõnas praegu 35 000 euro suuruse eelarvega arvestav Ratasepp. «Aga mul on vaja rasketel hetkedel üksi olla. Fännid kindlasti tahaks tulla mind aitama, ergutama «Läheb! Läheb!», aga minu puhul see ei toimi. Kui mul on raske, siis peab mul olema võimalus ise see ületada.»