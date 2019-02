Tartu Tammekaga taasliitub kogenud Eesti ründeäss

«Pärast Tristan Koskori lahkumist asusime kohe mängijateturul ringi vaatama, et leida ründaja positsioonile korraliku tasemega asendus. Üheks oluliseks kriteeriumiks oli ka see, et lisaks headele jalgpalluri omadustele, sobiks mängija hästi ka meie kultuuriruumi,» rääkis meeskonna juhatuse liige Ken Viidebaum Tammeka kodulehel.

«Kuigi radaril oli päris mitu mängijat, oli Albert koheselt meie esimene eelistus just selle tõttu, et ta on Tartust pärit, tunneb treenereid ja klubi juhtkonda ning tema Tammeka taust on sümboolse tähendusega nii klubile kui ka kogu Tartu jalgpallipublikule. Omalt poolt loodame, et Albert jätkab sealt, kus tal 2011 aastal Tammeka eest pooleli jäi (25 väravat Tammeka eest),» lausus Viidebaum.