Arsenali poolkaitsja siirdub mängima Juventusesse

Ühtlasi lõppeb antud üleminekuga Ramsey periood Arsenalis, mis kestis kokku 11 aastat. Ramsey käis kokku väljakul Arsenali särgis 259 korda lüües 61 väravat. Arsenali jaoks on halb uudis aga see, et Ramsey leping lõppeb suvel mis tähendab, et ülemineku eest nad raha ei saa ning Juventus saab poolkaitsja oma ridadesse sentigi maksmata.