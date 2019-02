Tõnis Sildaru jätkuvast hooajast: õnneks saab Kelly mõne nädala koolis käia, aga võistlusi ikka on

«Kui me rääkisime võistluste järgselt, olid emotsioonid laes. Nüüd on selline tore seltskond meid vastu võtma tulnud, see on väga äge,» olid Tõnis Sildaru esimesed mõtted Eestisse jõudes.

«Otsus seda päästvat trikki teha tuli viimase treeningu käigus, nägime, et switch 900 tehes on Kellyl tegelikult aega üle ja võib-olla oleks see switch 1080 päästeingel. Kelly oli küll hästi vastu, sest ta ei tundnud mugavalt end seda tehes ning arvas, et ei maandu seda trikki ära. Õnneks läks nii, et ta tegi selle ära,» rääkis Sildaru.



Tulevikuplaanide kohapealt on Tõnis Sildaru sõnul Kelly graafik tihe: «Koolis saab nüüd õnneks mõne nädala käia, aga märtsi alguses lähme uuesti Ameerikasse, kus on on MK-etapp nii rennisõidus kui ka pargisõidus, märtsi lõpus on ka Šveitsis pargisõidu MK-etapp. Aprilli alguses lähme äkki ka Rootsi juuniorite MMile, natuke võistlusi ikka on.»



Viimasel ajal on räägitud ka sellest, et Sildarud plaanivad oma meeskonda suurendada. Hetkel on Sildaru sõnus plaanides vara veel rääkida: «Plaanis pole midagi drastilist, aga kuna Henry hakkab rohkem võistlema, siis rohkem tuge oleks ühe inimese näol hea saada.»