Suusaliidu president Laane: Kellyle järelkasvu leidmiseks on vajalikud tingimused loodud

«Sildarude tiimis on ka Henry tulemas, nad vajavad määrijaid juurde, suusatamine on kallis ala. Kui vaadata kust Kelly tulnud on, on tulemust tehtud väikese rahaga. Reaalses elus möödub kogu hooaeg välismaal, see on üks suur kulu ega siin midagi üle ei jää,» rääkis Laane täpsemalt rahastusest.



Eesti freestyle-suusatamise tulevikku on Laane sõnul suusaliit samuti panustanud: «Meil on mitu aastat käinud noortesari ja treeneritele on viidud läbi koolitused, tänu millele on meil litsentseeritud treenerid. Sellega on suusaliit nüüdseks 3-4 aastat aktiivselt tegelenud.»