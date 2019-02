Blogi: Kontaveit tuli kõrgetasemelisel Katari turniiril välja raskest seisust ning jõudis teise ringi

Kontaveidi vastane esimeses ringis on hiinlanna Lin Zhuga (WTA 108.). Hiinlanna on sel turniiril juba kolm korda kvalifikatsioonis väljakul käinud ning viimases kohtumises võttis Zhu kindla 6:2, 6:1 võidu ameeriklanna Alison Riske'i (WTA 52.). Selle põhjal võib arvata, et lihtne täna Kontaveidil olema ei saa.