Postimees TV: vaata, kuidas Argo Aadli Tanel Kangertit taga ajas

Kangert leidis Aadli siseruumidest, kus viimane toarattaga kõvasti rassis. Kuna ka talv on sobilik aeg rattasõidu harrastamiseks, siis suundusidki mehed sootuks õue.

Kui tavapäraselt on Kangert harjunud võistlema maanteerattaga, siis niiöelda monstrumi ehk FatBike'iga ta nii väga kokku ei puutu. Kuid niimoodi lumel hullata ja FatBike'iga rabas sõitmas käia on Kangerti sõnul «üks lõbusamaid asju».



Kõik see üllatas Aadlit, mis andis õpilasele vapustava kogemuse. Vaata lähemalt videost meistri ja õpilase vahelist dialoogi ning aja ka ennast diivanilt püsti ning mine värske õhu kätte liigutama.



Humoorikas videoklipis on tegelikult avaldatud ka tõde üldiste sportimisharjumuste kohta. Kodus istudes ei saagi kuidagi ka kergemat tervisesporti nautima hakata - selleks tuleb siiski järjepidevalt end liigutada.

Uuringu andmetel tuleb välja, et vaid 6% 10-17-aastastest Eesti noortest spordivad päevas tund aega ning ca 28% 6-13-aastastest liiguvad aktiivselt tund aega päevas viiel päeval nädalas. Lootustandev on, et Eesti täiskasvanutest tegelevad vähemalt kaks korda nädalas, kokku minimaalselt tund aega liikumisharrastustega 46%. Ent samas on lausa 51% Eesti meestest ülekaalulised või rasvunud, mis põhjustab tihti ka haiguseid.

Tegelikult isegi kõige arusaadavam võimalus sellele samale ülekaalulisele või rasvunud 51% hulka kuuluvale haigele Eesti mehele tegeleda liikumisega ja tervisespordiga. Seda asja üritavad Eesti terviserajad aga muuta.