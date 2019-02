Käsipalli meistriliiga: Esikolmik lõpetab põhiturniiri võõrsil

Viimase põhiturniirivooru järel jaotuvad kaheksa tiimi vaheturniiriks kahte nelikusse. Tugevamasse on pääsu kindlustanud Kehra, kel 23 punkti, Põlva Serviti (21), HC Tallinn (20) ja Põlva Coop (15). Teises nelikus läheb kõvaks võitluseks 5.-6. koha nimel, mis annaks kevadiseks play-offiks koha veerandfinaalis. Viljandi HC-l on hetkel üheksa, Viimsil ja SK Tapal kuus ning Aruküla/Audentesel neli punkti.

Elmu Koppelmann: Eesti käsipall on õigel teel

Kolmapäeval võõrustab Viljandi Tapat, kellega avaringis tehti 23:23 viik. Tapalastele on tegu kolmanda järjestikuse kohtumisega mulluse medalisti vastu – eelmistel nädalatel jäädi kuue väravaga alla nii Kehrale kui Servitile. Mullu pronksi võitnud Viljandi on jätkuvalt 2019. aastal aga võiduta.

"Punkte oleks hädasti juurde vaja ja Tapaga tuleb väga tähtis mäng – kaotuse korral tulevad nad meist vaid ühe silma kaugusele, võidame ja on vahe viis punkti," analüüsis mulkide peatreener Marko Koks. "Olles teises nelikus on meie eesmärk viies koht võtta, et veerandfinaalideks parim võimalik asetus saada."

Viljandi meeskonda tabas kõva löök, sest kapten Kristjan Koovit langes hooaja lõpuni rivist kannakõõluse vigastusega. "Ta oli meie jaoks ikka suur jõud nii kaitses kui rünnakul. Aga eks peavad nooremad mehed pead tõstma ja ma loodan, et tagumises nelikus mängides saame rohkem võite ja seeläbi ka enesekindlust juurde," sõnas Koks.

"Meil on hea võimalus Viljandile lähemale saada ja lähme kindlasti võidu peale. Tänavused meistrivõistlused näitavad, et Eesti käsipall on vähemalt meistriliiga osas õigel teel. Mängud on muutunud võrdsemaks, väga harva sõidab üks meeskond teisest üle ning kõik võivad kõigilt punkte näpistada," hindas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

"Meiegi saime eelmistes kohtumistes Kehrale ja Servitile kohati päris hästi vastu. Kehralaste väravavahtidele viskasime 17 korda pihta ja mängulõpud jäävad veel nõrgaks. Noortel meestel jääb kõrvade vahel külmast närvist puudu, aga Mikola Naumi tulek väravasuule on selgelt enesekindlust juurde andnud," lisas Koppelmann.

Teises kolmapäevas mängus võtab Aruküla/Audentes kodusaalis vastu võimsas hoos oleva Serviti. Tiitlikaitsja on erinevate sarjade peale võitnud kuus kohtumist järjest, alistatute hulgas näiteks Minski SKA, HC Tallinn ja Riihimäe Cocks. Sügisel said põlvalased vastasest jagu tulemusega 41:12, mis on tänavuse hooaja suurim võit liigas.

Viimsi soovib liidrilt punkte näpata

Tabeliliider Kehra mängib neljapäeval võõrsil Viimsi vastu, kes viimati sai kehralastest jagu 2017. aasta kevadel. Sügisel olid Kehra võidunumbrid 39:25, ent aastavahetuse järel on Viimsi tabelisse kogunud kaks võitu ja viigi ning alistunud ainult Servitile. Samas on Kehra 2019. aastal koduses ja Balti liigas saanud kolme võidu kõrvale kolm kaotust.

"Hoolimata kaotusest tulime eelmisel nädalal Põlvast tagasi hea emotsiooniga. Kohati oli täitsa punkt-punktis mäng ning loodame Kehragi vastu parimat ehk punkte näpata. Paljud mehed on terveks ravinud pisivigastused ning meie väravavahid on hoos, eriti hea meel on Siim Patraeli vormitõusu üle," lausus Viimsi peatreener Jarno Nurm.

"Tõsiasi, et põhiturniir on võidetud, ei tähenda midagi," kinnitas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva. "Iga mäng algab nullist ja me lähme igat kohtumist võitma! Vigastused valmistavad veidi peavalu, sest kuigi Janar Mägi ja Indrek Normak on tagasi, siis Anton Borovski ja Martin Nerut endiselt eemal."

Sarnaselt kolleegiga Viimsist võttis Liiva üles puurivahtide teema: "Eelmisel nädalal Tapa vastu tõi meie viskajad veidike maa peale tagasi Kehra legend Mikola Naum, keda meie fännid väga sümpaatselt kohtumise eel meenetega austasid. Nüüd on vastaste väravas Siim Patrael, kes võib kindluse saanuna väga hea mängu teha."

Valentinipäeva teine liigamäng toimub Põlvas, kus kohalik Coop võtab vastu HC Tallinna. Mõlemal meeskonnal on kahemänguline võiduseeria, pealinlased alistasid viimastes voorudes nii Kehra kui Viljandi. Novembri lõpus toimunud esimeses vastasseisus oli kodusaalis napilt 33:31 parem Tallinn.

Meistriliiga 14. ja põhiturniiri viimane voor:

13.02. 19:00 Aruküla/Audentes – Põlva Serviti

13.02. 19:00 Viljandi HC – SK Tapa

14.02. 19:00 Põlva Coop – HC Tallinn