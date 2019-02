Blogi ja galerii: PSG astus Meistrite liigas pika sammu veerandfinaali suunas, 19-aastane itaallane vedas Roma võidule

Kui PSG Meistrite liiga kaheksandikfinaalide loosis endale vastaseks Manchester Unitedi tõmbas, võisid klubijuhid rõõmust käsi kokku lüüa – Jose Mourinho all mõõnanud United oli ründes hambutu ja kaitses lohakas. Kõik eksperdid ennustasid prantslaste edu.

Päev pärast loosimist andis United Mourinhole hundipassi ja viimased kaks kuud on halastamatu hooga toimunud areng: 11 matšist on võidetud 10, viigistatud üks. Kaitseliin on jätkuvalt murekoht, kuid klubi legendi Ole Gunnar Solskjæri juhendamisel on rünnakul leitud loovus, mida Mourinho omal ajal ei lubanud. See tähendab väravaid, vastase survestamist ründemängijate poolt ja seega ka väiksemat koormust (loe: eksimisvõimalusi) kaitseliinile.