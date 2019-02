Pyeongchangi olümpiavõitja jäeti Norra MM-koondisest välja

Mullu Lõuna-Koreas Pyeongchangis meeste 30 km suusavahetusega sõidus kaasmaalaste Martin Johnsrud Sunby ja Hans Christer Holundi ees olümpiavõitjaks kroonitud Krügeri otsustasid Norra murdmaakoondise treenerid tänavusest MM-koondisest välja jätta. Seevastu on suusavahetusega sõidus üles antud Sundby, norralaste superstaar Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe ja Emil Iversen. Krüger on jäetud reservi.

Krüger tunnistas, et suusavahetusega sõit oli tema jaoks tänavuse hooajaks üheks peaeesmärgiks. «Kui ma olen ise selle kõige keskel, siis on raske selle otsusega nõus olla, aga kui keegi teine oleks jäetud koondisest välja, siis ma ei usu, et ta oleks ennast samuti hästi tundnud,» ütles ta.

Norra meestekoondise treeneri Eirik Myhr Nossumi jaoks oli otsust samuti raske langetada ning ta ei oleks arvanud, et see teda niivõrd palju mõjutab. «Ma arvasin ise, et ma olen rohkem must ja valge ja pragmaatiline,» ütles kolm päeva mõtlemisaega võtnud Nossum.