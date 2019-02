Postimees TV: Kristina Šmigun-Vähi tegi Kelly Sildaru MM-tiitli taustal huvitava avalduse

Millised tunded meenuvad aga endisel murdmaasuusatajal, kui tuletada meelde Tallinna lennujaamas toimunud vastuvõtte pärast edukaid tiitlivõistlusi? «Ma mäletan, et olid suured orkestrid ja poistekoorid ning rahvast oli meeletult. See oli imeline,» tõdes Šmigun-Vähi. «Tegelikult see on nii tore, et me niimoodi hindame ja käime (spordisangaritel – toim) vastas,» lisas ta.