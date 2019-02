21-aastasel jooksjal jäi maailmarekordist vaid 0,01 sekundit puudu

Nimelt jäi uus maailmarekord vaid ühe sajandiksekundi kaugusele. New Yorgis toimunud Millrose Games-nimelisel võistlusel oli Kejelcha tulemuseks 3.48,46. Miilijooksu maailmarekord kuulub Maroko jooksulegendile, Hicham El Guerrojle ja see pärineb aastast 1997. Guerrroj käes on nii 1500 meetri kui ka miilijooksu maailmarekordid nii hallis kui ka välitingimustes.