Kerr Kriisa teenis kutse NBA-ga tihedalt seotud laagrisse

Kriisa agent Marius Rutkauskas selgitas laagri eripärasid: "Kutsutakse talendikamaid mängijad üle maailma, välja arvatud ameeriklasi. Omajagu sõltub ka sellest, kuidas NBA-inimesed ja skaudid näevad mängijaid ehk keda otsitakse ning kelles mida nähakse. Enamikest NBA võistkondadest tuleb keegi kohale. See on üks kahest suuremast üritusest, kus NBA skautidele ja peamänedžeridele silma jääda.»

Tavapäraselt Kaunase Žalgirise duublis harjutav ja mängiv Kriisa sai eile ka võimaluse treenida koos Žalgirise esindusmeeskonnaga. Andekas tagamängija kirjeldas viimast kaht ööpäeva nii: «Viimaste päevadega on liiga palju juhtunud, et uskuda. Aga praegu on kõige parem aeg ärkvel olla! Raske töö on hakanud vilja kandma.»