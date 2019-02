Postimees TV: Jamesi tulutu kolmikduubel ja Jacksoni eriti õnnetud vabavisked

LeBron James on vigastuspausilt tagasi täie tervise ja vormi juures. Los Angeles Lakersi ja kogu liiga esistaar sai kirja hooaja viienda kolmikduubli (28 punkti, 11 lauapalli, 16 korvisöötu), kuid suuremat tolku sellest ei tõusnud. Atlanta Hawksi viis korda ja ligi kolm aastat järjest nüpeldanud Lakers sai nüüd 113:117 üllatuskaotuse. See tähendab, et Lakers on viiest viimasest vastasest alistunud neljale ning jääb play-offi viivast Läänekonverentsi 8. kohast juba kolme võidu kaugusele.