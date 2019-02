Vaata sarja: kiiresti arenev tehnikaspordiala astus Eestis ainulaadse sammu

Droonide võidukihutamine on USAs ja Skandinaavias väga populaarne ja mõnede hinnangul tulevane olümpiaspordiala, millele saab nüüd ka Eestis kaasa elada. 2018. aasta jaanuaris startis Eestis suuremalt kui kunagi varem uus droonide võidusõidu liiga – Elisa Drone Racing League. Tunamullu Soomes peetud võistlus kolis eelmisel aastal Eestisse ja hõlmab endas terve aasta jagu etappe erinevates Eesti paikades. Hooaja üldvõitjale on pandud välja 1000 euro suurune auhinnaraha.

«2017. aastal osutus Robotexil toimunud Elisa droonivõistlus väga edukaks ja seetõttu olemegi tänavu (2018. aastal – toim) oma tegevust laiendanud. Elisa korraldab Eestis erakordset droonide võistlusliigat, kus toimub veel seitse etappi üle Eesti,» ütles Toomas Polli, Elisa tehnoloogiaüksuse juht.

Polli sõnul hakkavad droonid tulevikus meie igapäevaelus aina suuremat rolli mängima näiteks korrakaitse tagamisel ja esmaabi osutamisel ning kindlasti tuleb ka droonide kasutamiseks 5G raames uusi ning põnevaid võimalusi. «Et olla kursis droonimaailmas toimuvaga ja seal kasutatavate tehnoloogiatega, otsustas Elisa kampa lüüa selle ala ekspertidega ehk droonipilootidega. Üheltpoolt vahetada kogemusi ja õppida, kuid teisalt pakkuda ka elamusi pealtvaatajatele.»

Elisa Drone Racing League viies etapp toimus Otepää maalilises golfikeskuses, mis pakkus võistlejatele unikaalset võimalust nautida Lõuna-Eesti ilu põnevas võistlusformaadis. Otepää etapi puhul oli tegemist ka aasta esimese välivõistlusega, kus puuduvad droonidel igasugused tehnilised piirangud ja nii on võimalik näha nullist sajani 0,4 sekundiga kiirendavaid ning tippkiirusega 200 km/h lendavaid droone.

Liiga üks korraldajatest Rando Mere sõnas, et kindlasti on kohal esindatud riikide parimad piloodid, kes loodavad koguda väärtuslikke punkte sarja arvestuses, kuid võistlema on oodatud ka kõik teised droonide huvilised. «Võistlusdroonide lennutamine on globaalselt kiiresti arenev tehnikaspordiala, mis nõuab piloodilt välkkiireid reflekse ja külma närvi, seadmata seejuures kedagi reaalsesse ohtu. Rajal riskitakse vaid tehnika purunemisega.»

Pilootide eesmärgiks on läbida kahe minuti jooksul rajal võimalikult palju ringe ning olla oma finaalis kahe parema piloodi hulgas, et tõusta edasi kõrgema tasemega finaali. Drooni juhib piloot puldiga ohutust kaugusest, aga piloot ise istuks justkui drooni pardal, sest ainus mida ta näeb, on drooni pardal oleva kaamera pilt oma videoprillides.

Võistlusdroon on nelja propelleriga mehitamata õhusõiduk, mis on võimeline arendama kiirusi kuni 200 km/h ning on võimeline nullist sajani kiirendama 0,4 sekundiga. Piloodi jaoks tähendab see, et rajal tuleb navigeerida igas sekundis läbi või ümber vähemalt kahe takistuse, seega nõuab juhtimine täit kontsentreerumist ja kokkupõrked pole sellel spordialal juhuslikud.