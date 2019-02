Kes on AS Roma võidule viinud supertalent, «uus Totti»?

19-aastane Zaniolo tegi senise karjääri jõulisima avalduse eile õhtul, kui lõi AS Roma Meistrite liiga 1/8-finaali avavaatuse 2:1 võidumängus FC Porto võrku mõlemad võõrustajate pallid.

Vähe sellest. Alles nädala eest sai Zaniolost noorim mängija, kes löönud Itaalia Serie A-s vähemalt kolm väravat. Ta eelkäija oli Francesco Totti – juhuslikult AS Roma aegade suurim legend. Arvestades Zaniolo hoogu ei saa jätta lisamata, et liigahooaega on veel 13 vooru mängida…

Kui Roma on talendi avanemise üle sillas, siis Milano Interis kratsitakse juukseid. Nimelt otsustati eelmisel suvel Zaniolo 4,5 miljoni euro eest rahaks teha. Säärase käigu tingis Financial Fair Play’st tulenenud surve.

«Teadsime ta talenti ja võimeid, aga meie algne plaan oli anda talle umbes pool aastat kohanemisaega. Kuid ta tõestas kiiresti, et on kohe valmis mängima,» kirjeldas Roma hispaanlasest spordidirektor Monchi, keda nimetatud ka üleminekuguruks.

Mullu säras Zaniolo täies hiilguses, kui Itaalia võitis U19 EMil hõbemedali. Järgnes Roberto Mancini kutse Itaalia A-koondisse – veel enne seda, kui noorsand oli jõudnud Roma eest debüüdi kirja saada! Esmaetteaste Roma eest tuli aga … Meistrite liiga kohtumises Madridi Realiga Santiago Bernabeu staadionil!

Nüüdseks on vasakujalgse Zaniolo osavus, noore ea kohta kõrgtasemel mängulugemise oskus ja väravavaist teinud temast mitte lihtsalt tuleviku-, vaid juba ka olevikunime. Leidub ka neid, kes jalgpallihullus, kuid viimaselt MM-finaalturniirilt eemale jäänud Itaalias näevad just Zaniolos päästeinglit. Roma fännid on aga lootusrikkad, et «uus Totti on sirgunud», kuigi väidetavalt ihub Torino Juventus Zaniolole juba hammust ja on valmis maksma vähemalt 40 miljonit.

«Füüsilises ja kohavaliku võrdluses meenutab ta mulle Kakat, kuid stiili poolest Javier Pastoret. Aga mõistagi on Nicolol nende fenomenideni veel pikka maa minna,» lausus Zaniolo isa goal.com-ile. Tähelepanuväärne, et viimasel ajal on Zaniolo ründava poolkaitsja kohal Roma esimene valik ja tõrjunud Pastore pingile.