«PowerStage». WRC-sarja juhtliige: Eesti fännid on kogu rallimaailma tuumaks

Saates esimeses pooles on võimalik kuulata intervjuud viimased viis aastat WRC-sarja turundusjuhina töötanud Peter Enckelliga, kes räägib nii eelnimetatud erinevustest, kirglikest Eesti fännidest kui ka autoralli MM-sarja kalendrisse pürgivast Rally Estoniast.

Samuti on ligi kahetunnilises saates luubi all juba homme algav autoralli MM-sarja teine etapp Rootsi talveralli, millega seoses on omajagu jagu ralli eel räägitud ilmast.