Blogi: vingelt mänginud Ajax teenis Realilt valusa kaotuse

Ajax mängib Meistrite liiga kaheksandikfinaalis esimest korda pärast hooaega 2005/06. Ajalooliselt on Madridi Real olnud Ajaxile keeruline vastane. Näiteks viimasest kuuest mängust on alati võitjana lahkunud Real, kes on nende mängude jooksul löönud Ajaxile 20 väravat ning endale lasknud lüüa kõigest kaks. Viimati kohtusid meeskonnad omavahel hooajal 2012/13 ning siis võitis mõlemad alagrupimängud Real tulemusega 4:1.

Madridi Reali peatreener Santiago Solari tunnustas kohtumise eel vastaseid: «Neil on käsil hea hooaeg. Neil on hea dünaamiline kooslus. Loodetavasti suudame näidata sama head mängu nagu Madridi Atletico vastu (Real võitis 3:1 –toim).»

Tottenham läheb tänasele kohtumisele vastu ilma oma esiründaja Harry Kane’ita. Lisaks on oht, et kohtumisest jääb eemale Dele Alli. Dortmundi murekohaks võib tänase kohtumise eel olla enesekindlus, sest viimases liigamängus suudeti 3:0 eduseis Hoffenheimi vastu maha mängida kõigest 13 minutiga.

«Teame, et Meistrite liiga on karm võistlussari. Me lähme vastamisis Saksamaa tippmeeskonnaga, kes on väga tugev. Kuigi ma austan oma vastaseid, usun, et suudame neist üle olla. Oleme praegu väga motiveeritud ning kõik tahavad end väljakul tõestada,» ütles Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino.