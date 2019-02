Mokkamööda reegliteuuendus ehk Head isu, F1-piloodid!

Daniel Ricciardo on 175 sentimeetrit pikk härra. Vormelisõitja kohta on ta Shaquille O’Neali mõõtu. 2014. aasta andmetel kaalus austraallane 65 kilo, aga kuna F1 maailmas on arvel iga gramm (viis lisakilo tähendab ringiajas umbes 0,2 sekundit kaotust), andis Red Bull talle käsu alla võtta. «Hetkel olen kaotanud veidi üle kolme kilo ja kaks on veel minna,» rääkis Ricciardo enne hooaega kolm aastat tagasi. «Kaalust alla võtmine pole lõbus.»

Ent peagi on see vaid valus minevik. Lõpuks ometi on vormelibossid sekkunud. Uueks hooajaks on auto ja sõitja miinimumkaalu kergitatud seitsme kilo võrra, 740 kiloni. Olulisem on aga see, et piloodi kaal on tehtud masinast sõltumatuks – mees, tema kiiver ja tool peavad kokku andma vähemalt 80 kg!