Tammemaa ja Puparti koduklubi sai Meistrite liigas eriti valusa kaotuse

Tabelis on Maaseikil kirjas nüüd kuus punkti, millega ollakse enne viimast alagrupimängu kolmandal kohal. Mängu vähem pidanud Gdanski Trefl on üheksa ning Renee Teppani tööandja Belchatowi Skral seitse punkti. Berliini klubi on hoolimata võidust enne viimast vooru viie punktiga neljandal kohal. Viimases alagrupivoorus kohtub Maaseiki Teppani koduklubi Belchatowi Skraliga.