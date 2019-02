Eesti iluuisutajad on olümpiafestivalil lühikava järel suures mängus

Skenderija jäähallis, kus peeti ka 1984. aasta taliolümpiamängude iluuisuvõistlused, teenis Mihhail Selevko oma lühikavaga publiku ovatsioonid ning kohtunikelt 68,31 punkti, mis andsid päeva teise tulemuse Venemaa uisutaja Ilya Yablokovi 74,76 punkti järel. Kolmandaks platseerus lätlane Kims Georgs Pavlovs 59,80 punktiga. 16-aastane Selevko, kes on ka valitsev Eesti täiskasvanute meister, rõõmustas õnnestunud lühikava üle. «Olen õnnelik, eriti selle üle, et tegin võistlustel esimest korda ära kolmekordse axeli. Plaanis oli lõpus teha ka kolmekordne flip, aga tegin ainult kahekordse, mida pean veaks,» ütles ta pärast sõitu. Selevko uisutas lühikava Ed Sheerani «Perfect» muusikas, koreograafia olid treener Irina Kononova õpilasele teinud Valentin Molotov ja Mihhail Pochytalin.

Eva-Lotta Kiibuse lühikava hindasid olümpiafestivali kohtunikud 54,21 punktiga, mis oli päeva viies tulemus. Esikohal on Venemaa uisutaja Anna Shcherbakova 72,57 punktiga, teisel itaallanna Lucrezia Beccari 58,91 punktiga ning kolmandal ukrainlanna Anastasiia Arkhipova 58,58 punktiga. «Täna (eile – toim) tegi Eva-Lotta elementide poolest maksimaalse soorituse. Hüpped olid puhtad ning piruetid ja sammud hinnati esmakordselt kõrgeima ehk neljanda tasemega. Sõiduks võttis ta ennast täiesti kokku ning suutis puhtalt sooritada ka raskemad kohustuslikud elemendid nagu kolmekordne flip, kolmene rittberger kahese toeloopiga, 2,5-kordne axel. Meie jaoks on ka esituse seisukohast oluline, et kava räägiks mingit lugu ning see õnnestus hästi,» rääkis sportlase treener Anna Levandi. Skenderija olümpiahallis kõlanud Ruja «Tangole» koreograafia teinud Anton Brashai lühikava oli inspiratsiooni saanud mitmetest olulistest Eestiga seotud aastapäevadest, mida lõppenud ja alanud aastal tähistatud on – EV100, Rein Rannapi 50 aastat professionaalse muusikuna ning saabuv Estonia huku 25. aastapäev.