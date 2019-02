Video: Rooba skooris taas ning jätkab meeskonna parima väravakütina

Külalised viis seitsmendal minutil juhtima oma hooaja 15. tabamuse kirja saanud Rooba, kuid teisel kolmandikul tõi Petrus Palmu tabloole viiginumbrid ning mänguaja viimasel perioodil said veel käe valgeks nii Teemu Vayrynen, Aleksi Salonen kui ka Lauri Pajuniemi.

25-aastane eestlane on tegemas konkurentsitult oma karjääri parimat hooaega, olles seni kogunud 22 resultatiivsupunkti ehk 15 väravat ja seitse väravasöötu. Seejuures on Rooba meeskonna parim väravalööja, kanadalase Eric Perrini nimel on teisena 14 tabamust.