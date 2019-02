Ksenija Balta jääb EMilt eemale: midagi väga hullu ka pole!

Balta alustas hooaega kaks nädalat tagasi Berliinis, kui sai 6.56-ga neljanda koha ning pidi võistlema eelmisel nädalal Tartus Martin Kutmani mälestusvõistlustel. Siiski tundis eestlanna 4. veebruaril peetud treeningul pöias valu ning läks uuringutele, kus selgus vigastuse tõsidus.

«Tegin oma tavalist soojendust nagu ikka tavaliselt teen ning äkki juhtus selline asi jooksuharjutuse ajal! See tuli kindlasti üllatusena, et selline asi juhtus. Diagnoosi saime teada teisipäeval ning võtsime aega, et otsustada, mida täpsemalt teha,» rääkis Balta Postimehele.

Ta kinnitas, et kuigi Berliinis peetud võistlusel jättis ta nelja katse järel võistluse pooleli, polnud see vigastusega seotud. «Kuna võistlus oli siin Eestis ka tulemas, siis oligi plaan Berliinis säästurežiimil tegutseda,» selgitas ta.

Kaua vigastuspaus kestab, ei osanud Eesti rekordiomanik praegu öelda. «Praegu olen justkui puhkuserežiimil ning tegelen kohtade tugevdamisega, et saaksin kiiremini terveks. Praegu on plaan minna umbes paari nädala pärast uuesti magnetuuringule ning siis vaadata, kuidas see asi on paranenud. Kui see on paranenud, saan hakata jälle jooksma,» sõnas Balta.

Kuigi EMile tahtis 32-aastane Balta väga minna, annab ta endale aru, et välishooaeg on veel ees. «Me ikkagi tahtsime EMile sõita, aga ega me nüüd väga kurvad ka pole – MM on ikkagi tähtsam ja välishooaeg on samuti kohe varsti ukse ees! Midagi väga hullu pole!» suutis ta positiivsust hoida.