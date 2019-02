Caster Semenyat ähvardab taas naiseks saamine

IAAF-i esindaja teatas juba aastaid rohkelt kirgi kütnud teema peale, et nende eesmärk pole mitte ühtegi naist meheks nimetama hakata pelgalt nende soolise väljakujunemise eripärade tõttu. Küll aga soovib IAAF, et kõik hermafrodiidi tunnustega naissportlased nagu Semenya peavad edaspidi starti minnes hoolitsema selle eest, et nende testosterooni näitajad oleksid naiste tasemel, sest nii oleks kaasvõistlejate suhtes aus.

Mullu suutis aga IAAF teaduslikult ära tõestada, et jooksualadel mis jäävad vahemikku 400 - 1600m, on testosteroonil tulemuse seisukohast suur tähtsus. Seega võeti eesmärgiks anda kõigile naissportlastele võrdsed võimalused.

Teadus toodi antud küsimuses appi pärast seda kui Semenya toetajad püüdsid väita, et testosterooni pärssivate medikamentide peale surumisega rikutakse Semenya inimõigusi. Teisalt on Semenya vastu sõna võtnud ka tema konkurendid. Näiteks brittide jooksja Lynsey Sharp, kes finišeeris 2016. aasta OM-i finaalis kuuendana, ütles: «Igaüks võis näha, et seal oli kaks täiesti erinevat jooksu, kus minul polnud mingit võimalust.» Olgu siinkohal öeldud, et oma testosteroonitaseme kohta pidid aru andma ka sama finaali hõbeda ja pronksmedali võitjad Francine Niyonsaba Burundist ning Margaret Wambui Keeniast.