Kas ajalugu teinud eestlased kordavad kodusel MK-etapil oma saavutust?

«Möödunud aastal õnnestus meie mängijatel Turmannil ja Lillel alistada turniiri käigus valitsevaid maailmameistreid ja olümpiamängude võistkonda, mis tõi Eesti curlingu ajaloos esimese MK etapivõidu. Turniiri tase on ka tänavu väga kõrge, sest mängus on maailma edetabeli punktid ja Tallinnas saab võistlemas näha maailma tippmängijaid,» kommenteeris võistluse peakorraldaja Juuli Liit.

Soome võistkonna mängija Oona Kauste osales 2018. aasta olümpiamängudel ning tegemist on valitseva Soome meistriga. Ka Lätist on kohal valitsevad meistrid Blumberga/Gulbis. Ungari võistkond Palancsa/Kiss on kahekordsed maailmameistrid, Venemaa kurlingupaaril Komarova/Goryachev on ette näidata eelmise aasta MMi hõbe. Tugevateks vastasteks on ka Venemaa võistkond Moskalev/Eremin, kes said sügisel Tallinna MK etapil pronksi.