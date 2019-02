Kairys napist kaotusest: see võis olla play-offi võtmehetk

«See võis olla võtmehetk. Meie jaoks oli tegemist väga tähtsa mänguga. Nüüd oleme otsesele konkurendile kaotanud kaks kohtumist, mis paneb meid võrreldes nendega halvemasse seisu. Aga oleme jätkuvalt heas vormis ning meil on veel üheksa mängu järel,» ütles Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys mängu järgselt Postimehele.

Tabelis on Kalevil kirjas seitse võitu ja kümme kaotust. Täpselt sama võitude-kaotuste saldo on Kalevi play-offi kohalt välja lükanud Saratovil. Kümnendat kohta hoidval Jenisseil on kirjas kuus võitu ja kümme kaotust.