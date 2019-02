PM Rootsis. WRC sarjas lepinguta jäänud Østberg: isegi aeglase autoga peab kiireid kurve hoolikalt sõitma

«Tore on siin tagasi olla. See on natuke erinev võrreldes eelmiste aastatega, aga olen õnnelik, et mulle on antud võimalus selle autoga sõita,» lausus 31-aastane Østberg, kes annab tänavu Citroën C3 R5 auto gaasipedaalile valu. «Proovin pidevalt areneda ja head kiirust näidata,» lisas ta.