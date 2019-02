Arsenal alustas play-offi kaotusega, Chelsea teenis napi võidu

«Usun, et mängisime hea mängu. Meie vastas oli väga füüsiline meeskond. Kartsime veidi standardolukordade pärast, aga üldplaanis kontrollisime mängu. Tegelikult väärinuks me isegi suuremat võitu,» ütles Chelsea peatreener Maurizio Sarri.

«Olen kindel, et korduskohtumine tuleb täiesti erinev. Olen õnnelik, sest mängijad andsid endast parima. Neil oli palju õnne, sest me ei löönud oma võimalusi ära. Samuti oli neil kaitses meie vastu raskusi. Meil on järgmisel nädalal uus võimalus, usaldan oma mängijaid,» ütles Arsenali peatreener Unai Emery.