Elu sõidu teinud Tomingas kaalus tõsiselt karjääri lõpetamist

Tomingas teenis eilsel etapil 14. koha. MK-punktidele on Tomingas nüüd jõudnud neli korda ning kõik sellel hooajal - Ruhpoldingus oli ta sprindidistantsil 31., Canmore'i MK-etapil individuaalvõistlusel 38. ja Antholzi sprindietapil 39.

Koondise treener Indrek Tobreluts jäi Tominga esitusega ilmselgelt rahule. Tegelikult oli sedavõrd hea esitus talle üsna suureks üllatuseks: «See oli tõesti üllatus, et ta nii raskel rajal ja sellisel kõrgusel sellise tulemuse sõitis. Tuuli on teinud superhooaja. Ta on positiivselt meelestatud ning võtab julgelt ette.»