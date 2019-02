PM Rootsis. Poom tegi käele haiget ja roolis autot kaheksa kilomeetrit ühe käega

Poom kaotas neljandal katsel võitjale 19,2 sekundiga. Olulised sekundid läksid aga ebaõnne tõttu kaduma. «See oli megaraske katse selle auto jaoks – hüppeid oli palju ja loopis kogu aeg. Ühes kurvis oli mingi kivi, mis lõi rooli niimoodi käest ära, et käsi sai haiget. Viimased kaheksa kilomeetrit pidin ühe käega hakkama saama, aga nüüd on okei,» rääkis ta.

Ralli algus on Poomi jaoks olnud keeruline, aga mees loodab, et edasi läheb palju paremini. «Uus auto ja uus ralli meie jaoks. Esimest korda uus legend, kõik on uus ja megaraske. Nüüd on juba tunne parem. Ma eeldan, et järgmine ring saab juba paremat hoogu näha,» sõnas 22-aastane Poom lootusrikkalt.