Tartu läheb püüdma põhiturniiri võitu ja TalTech võimalikult kõrget kohta

Endiselt on lahtine põhiturniiri võitja saatus - Tartu Ülikool/Bigbankil on teisena koos 28 ja Riia Võrkpallikoolil parimana samuti 28 punkti, kuid lätlannadel on tartlannade üheksa võidu vastu kirjas kümme võitu. Kolmandal kohal paiknev Leedu võistkond Alytaus Prekyba Parama kaht parimat enam püüda ei saa, küll võivad leedulannad langeda viiendaks. 16 punktiga viiendal kohal paiknev TalTech/Tradehouse`il on teoreetiline võimalus püüda kolmandat kohta, samuti võib Tallinna naiskond langeda seitsmendaks, vahendab Volley.

Laupäeval võõrustavad tartlannad kaheksandal kohal paiknevat TK Aušrinet ja pühapäeval seitsmendal real asuvat VK miLATssi. Võõrsil jõudis Tartu naiskond Aušrine üle 3:0 ja miLATssi üle 3:1 võiduni. TalTech/Tradehouse mängib laupäeval kodusaalis miLATssi ja pühapäeval Aušrinega. Põhiturniiri esimeses ringis võitis Tallinna esindus miLATssi 3:1 ja Aušrinet 3:2 tulemusega.

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Kristjan Kaisi sõnul võideldakse põhiturniiri võidu eest lõpuni. «Loomulikult lähme püüdma põhiturniiri esikohta, et saaksime kohamängud kodusaalis pidada, eelnevalt on muidugi vaja veel veerandfinaal võidukalt läbida. Kahjuks ei sõltu põhiturniiri võit enam ainult meist, vaja on enda mängudest maksimumpunktid võtta ja loota, et Riia Võrkpallikool kaotab viimases ringis punkte,» rääkis Kais.

Juhendaja loodab, et võistkonna mänguvorm on tõusuteel. «Suure tõenäosusega tuleb meile veerandfinaalis vastu just üks kahest eeloleva nädalavahetuse vastasest, see lisab mängudele põnevust. Detsembris samade võistkondade vastu mängides oli pingelisem kohtumine VK miLATssiga, Aušrine võitis omakorda nende viimase omavahelise kohtumise. Balti liiga mängude vahe on olnud pikk, seega on hea teada, mis seisus me konkurentidega võrreldes oleme. Meie enda mänguvorm on ajastatud Balti liiga kohamängudeks, seega loodame iga edasise mänguga paremaks ja kindlamaks minna. Kui suudame lihtvigadega piiri pidada ja serviga survet avaldada, oleme ebameeldiv vastane kõikidele,» lõpetas Kais.