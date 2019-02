Ferrari uus F1 auto on viimaks kõigile nähtav

Ferrarist on saanud viimase kahe hooajaga Mercedese põhikonkurent, kuid sellegi poolest pole tänini suudetud leida rohtu juba kümme aastat valitsenud tiitlipõuale. Kas päästjaks on Ferrari uus auto SF90, mis sai oma nime kaubamärgi võidusõiduharu 90. juubeli puhul (SF – Scuderia Ferrari), seda näitab tänavune hooaeg, kirjutab autosport.com.

Esimene pilk autole kinnitab, et Ferrari on täiustanud oma summutite paigutust. Kahe külgedel paikneva turboväljalaske ava asemel, nagu on teistel tiimidel, eksperimenteerib Ferrari nende üksteise peale asetamisega. Siin-seal on muutunud ka auto aerodünaamiline väljanägemine. Päris muutumatuna on püsinud vaid sponsorlogode paigutus: Mission Winnow logod on jäänud kaunistama auto esi- ning tagatiiba, nina ja mootorikatet. Vormel on nüüd peamiselt puna-musta, mitte -valge kirju nagu veel möödunud aasta lõpul võis näha. Kompositsioonile annavad kollast tooni lisaks Ferrari enda logole Shelli, Pirelli ning UPS-i logod.

Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel jääb tiimi juba viiendaks hooajaks, kuid saab endale kaaslaseks kõrgelt hinnatud noore Charles Leclerc’i, kes vahetab välja Kimi Räikköneni.

Tõsisemat raputamist on saanud tunda ka Ferrari tiimi juhatus, mida juhtinud Maurizio Arrivabene vahetati välja varasema peatehniku Mattia Binotto vastu.

Binotto teatas, et hooajale eelneb kindlasti väga pingeline ja raske töö, kuid lisas, et kogu tiim on äärmiselt keskendunud ning põnevil. Oma uue rolli kohta märkis ta vaid, et midagi uut ta leiutama ei hakka: «Teen lihtsalt seda, mida vaja ja püüan seda teha võimalikult hästi,» ütles Binotto.