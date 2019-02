Barcelona, USA ja AC Milan – noore Eesti jalgpalluri kirev elu välismaal

Kuigi ümberkaudsete inimeste tugi oli väga hea, pidi Trutsi sel perioodil ka väga iseseisev olema. Tema sõnul ei olnud lihtne võidelda kogu aeg põhikoosseisu koha eest ja olla samal ajal ka koolis tubli.

«Väga palju pidid endasse uskuma,» selgitab Trutsi. «See õpetas mulle, kui tähtsad on inimesed su ümber, aga õpetas ka seda, kui oluline on ennast esikohale seada. Need neli aastat olid iseseisvuse periood.»

Mitte Hispaania, vaid Küprose Barcelona!

Pärast õpingute lõppemist oli sihikindlal Trutsil järjekordne eesmärk silme ees: siirduda Euroopasse ja valida koduklubiks naiskond, kes ka Meistrite liigas kaasa teeb. Pakkumiste seast valis eestlanna oma uueks koduks Barcelona. Keskmise jalgpallisõbra kõrv muutub selle peale eriti valvsaks: kas tõesti mängib keegi Eestist kuulsas Hispaania klubis?

«Päris paljud küsivad, kas ma mängin selles Hispaania Barcelonas,» naerab Trutsi. «Vastan siis neile, et ei-ei, see on hoopis Küprose Barcelona!»

Trutsi tunnistab, et oli ka ise esialgu üllatunud, et Küprose naiskond sellist nime kannab, kuid tema selgitusest koorub välja asjaolu, et 2013. aastal hakkas Limassolis asuv jalgpalliklubi tegema noorteakadeemia raames koostööd Barcelonaga. Esialgu ei olnud klubil plaanis luua oma naiskonda, kuid 2016. aastal just selleni jõuti. Nimeks pandigi Barcelona.

Tiimiga hakkas Trutsi kiirelt klappima, sest naiskonnas on palju välismaalasi. Raskustest toob Trutsi välja lõunamaadele iseloomuliku elustiili.

«Jalgpalli mõttes on kõik väga hea ja professionaalne, aga muude asjadega on vahel raske tegeleda, sest kõik toimub nii aeglaselt,» nendib Trutsi. «Inimesed pole siin nii distsiplineeritud.»

Ka jalgpalliplatsil on elu veidi teistsugune kui USAs. Trutsi selgitab, et kui Ameerikas oli mängustiil kiirem ja sageli oli oma otsuste vastuvõtmiseks aega vaid üks-kaks puudet, siis Küprosel on mäng palju füüsilisem. Küprose liigast rääkides ei saa üle ega ümber asjaolust, et vahe tippude ja alumiste vahel on üüratu: kui Barcelonal on liiga liidrina 13 mängu järel kirjas 35 punkti, siis tabeli all on naiskonnad kaheksa ja kolme punktiga. Samas ei ole ebaühtlane liiga Trutsi sõnul igav, sest Barcelona naistele on kohtumised nõrgemate vastu hea võimalus proovida taktikalisi või mängulisi elemente, et neid tugevamate konkurentide vastu lihvida.

Samuti on Barcelona eesmärk areneda Meistrite liigaks, kus sel suvel esimest korda kaasa mängiti. Alagrupis teenisid Trutsi ja ta tiimikaaslased kolm võitu, kuid sellele järgnenud 1/16-finaalis tuli alla vanduda Glasgow» Cityle.