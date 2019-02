Kolmekordne Grammy-võitja kirjutas Mayweatherit sõimava laulu

Luksusbränd Gucci sattus eelmisel nädalal skandaali seoses pulloveriga, mille krae punasega ümbritsetud auk meenutas mustanahaliste ajalooliselt rassistlikku kirjeldust. Mayweatherit see ei häirinud ja tema käis vaatamata avalikkuses lõõmavale pahameelele ikka Gucci poes ostlemas. Poksituusa abilised väljusid kauplusest sülemitäie kaubaga.

Mitmed mustanahalised kuulsused, näiteks filmilavastaja Spike Lee, on Mayweahteriga käitumise pärast kurjustanud. Nüüd hüppas rongile ka T.I., kes avaldas loo «Fuck Nigga», mille kaanel Mayweather skandaalset pulloveri kannab. «Mind ei koti, kui palju raha sul on, mida sa sellega tegid, kas sa kasutasid seda, et mõjutada ja muuta oma rikkusega asju paremuse poole. Selle asemel lähed sa parem ja ostad kulinaid. Mida iganes!» kõlab üks tõlgitud fraas laulust. Ülejäänud pala pilab pensionil poksija pillavat elustriili.