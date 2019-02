161 sportlast ja 25 teadlast tõestasid 1500 töötunniga, et mehed ja naised reageerivad võrdselt

«Vaatlesime taaskord kolmemõõtmeliselt liigutuste tehnikat, nagu tegime ka Londonis 2017. aastal (välitingimustes MM - toim),» selgitas Bissas, lisades, et registreeritud andmed annavad hea ettekujutuse, mida me võime õppida kui kaasame uurimisprotsessi teaduse. «See on põnev ja imeline samaaegselt. Usume, et meie avastused tekitavad elevust kogu kergejõustikukogukonnas.»