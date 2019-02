Tähtede mängust kujuneb kahe suure hüvastijätuõhtu

Megastaaride hüvastijätt. Kui 34-aastane LeBron James läheb jahtima neljandat NBA tähtede mängu väärtuslikema palluri auhinda – et jõuda ses arvestuses troonile koos Kobe Bryanti ja Bob Pettit’ga –, siis üks hetk kujuneb sel õhtul vaieldamatult kõige härdamaks. Kuningas Jamesi kõrval tulevad teiste staaride seas väljakule igihaljad Dwayne Wade (37, Team LeBroni koosseisus) ja Dirk Nowitzki (40, Team Giannis). Miami Heati ridades oma parimad mängud teinud ja säravamad trofeed võitnud Wade on teatanud, et see hooaeg jääb talle viimaseks. Saksamaa läbi aegade kuulsaim korvpallur Dirk Nowitzki pole ametlikult karjääri lõpetamisest veel teada andnud, kuid on ülimalt tõenäoline, et järgmisel hooajal me teda enam NBA väljakutel ei näe.