Priit Pulleritsu kolumn: ees ootab košmaarne ööpäev

Eksimise hind on karm. Aastaid tagasi võtsid mu määrdemehed riski – mis neil ennustamatutes oludes üle jäigi? – ning tagajärg oli see, et pärast Harimäele jõudmist oli pidamismääre alt läinud. Kõik muidu sõidetavad tõusud tuli edaspidi joosta kääri. See kurnab. Ja ei edene nii kiiresti. Tulemus tuli nõnda masendav, et ei taha meenutadagi.