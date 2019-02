Anett Kontaveit võib Dubai tippturniiril kohtuda edu korral maailma esireketiga

15. asetusega Kontaveit on võitnud Zhangi vastu seni mõlemad peetud kohtumised. Kui 2018. aastal alistas eestlanna Zhangi kõvakattega Wuhani turniiril 16 parema hulgas tulemusega 6:4, 4:6, 6:1, siis 2015. aastal Kanadas peetud Vancouveri ITFi turniiri avaringis lahkus väljakult samuti võitjana Kontaveit, kes teenis toona 3:6, 6:4, 6:1 võidu.

Kui 22-aastast eestlannat saadab Dubais edu, siis teises ringis läheb ta vastamisi tšehhitari Barbora Strycova (WTA 49.) ja hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 26.) vahelise matši võitjaga. Kolmandas ringis võib Kontaveit kohtuda aga maailma esireketiga, jaapanlanna Naomi Osakaga, kes on avaringis vaba ning läheb teises ringis vastamisi kas prantslanna Kristina Mladenoviciga (WTA 64.) või Omaani tennisisti Fatma Al-Nabhaniga (WTA 403.).

Seejuures kohtus Kontaveit Osakaga viimati aasta tagasi just Dubai turniiril 16 parema hulgas, kus pidi tunnistama endast aasta jagu noorema konkurendi paremust numbritega 2:6, 6:7 (5). Kokku on nad omavahel kohtunud kolmel korral ning seis on 3:0 jaapanlanna kasuks. Osaka teenis võidu ka 2016. aastal Tokyos peetud WTA-turniiril skooriga 6:2, 6:0 ning 2015. aastal ITFi turniiril Surbitonis numbritega 6:4, 6:7 (5), 6:2.