Pep Guardiola rekordostust: ma ei saa talle mänguaega anda

Kuna Raheem Sterling, Leroy Sane ja Bernardo Silva on näidanud ennast heast küljest, siis Mahrez pole lihtsalt pildile pääsenud. Seejuures on neist kaks esimest sel hooajal kahe peale löönud Inglismaa kõrgliigas 20 väravat.

«Mina olen see põhjus, miks ta pole mänguaega saanud. Tema pole absoluutselt süüdi,» ütles Guardiola. «Ma olen kurb, kuna ta on treeningutel võrratu ning väga talendikas mängija, aga meil on parasjagu koosseisus viis ründajat, kes on kõik tippvormis,» selgitas 48-aastane hispaanlane.

«Ta on mängija, kellega oleme rahul, kuid kahjuks on temaga nii. Ta väärib kindlasti rohkem mänguminuteid, aga ma ei saa talle neid anda, mul on kahju. See on kõik, mida ma võin öelda,» lisas Guardiola.