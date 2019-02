Juubilar Valentino Rossi: ma väärin 10. MM-tiitlit!

«See on unistus, millesse ma jätkuvalt usun,» vahendab Autosport Rossi mõtteid oma sünnipäeva eelõhtul. «Aga see on ühtlasi suur kahetsus, sest ma olen seda (tiitlit) väärinud.»

Legendaarne itaallane läks mõtetes tagasi aastatesse 2006 ja 2015. «Ma kaotasin kaks tiitlit viimasel etapil ja lisaks olen ohtralt olnud hooaja kokkuvõttes teine (2000, 2014, 2016), nii et ma olen väärinud, et 10 tiitliga karjääri. See on ühtlasi põhjus, miks ma jätkuvalt proovin.

Eriti valus on Rossi jaoks 2006. aasta prohmakas: «Valencia, 2006 – kui oleksin jäänud rahulikuks ja poleks kukkunud, oleksid tiitli võitnud. Siis toimusid paar asja, mille kohta ma ei tea, kas need olid vead või mitte: Ducatiga liitumine, Yamahasse minek võiduka Hondaga jätkamise asemel. Ja siis see, mis 2015 hooaja lõpus juhtus, kui kahjuks meistritiitli kaotasin. Aga tõeline viga oli 2006, mil ma pidanuks võitma.»